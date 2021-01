Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hagen (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Boeler Straße / Alexanderstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 31-Jähriger befuhr mit seinem Ford die Boeler Straße absteigend und beabsichtigte bei Grünlicht nach links in die Alexanderstraße abzubiegen. Dabei übersah er den 46-Jährigen Fußgänger, der ebenfalls bei Grünlicht, die Alexanderstraße überquerte. Der Fußgänger verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen.

