Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: BMW aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag hat ein bislang unbekannter Täter einen vor einem Wohnhaus in der Mathilde-Hasenkamp-Straße geparkten BMW gewaltsam und den Innenraum des Fahrzeugs durchsucht. Ob ihm dabei Diebesgut in die Hände fiel, steht noch nicht fest. An einem Nachbargebäude hatte gegen 03:20 Uhr ein unbekannte, etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann an einem Garagentor gerüttelt und war dabei von einer Video-Überwachungsanlage erfasst worden. Möglicherweise handelt es sich dabei um den Autoknacker. Der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, bittet um Hinweise.

