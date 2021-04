Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Ein von Unbekannten in einer leerstehenden Lagerhalle in der Paul-Ehrlich-Straße entfachtes Lagerfeuer hat am Sonntagabend gegen 18:10 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Wehr aus Leonberg war mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort und brauchte nur einen Feuerlöscher einzusetzen. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell