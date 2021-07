Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Polizeibeamte angegriffen

Reutlingen (RT): Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen einen 52-Jährigen, der am Donnerstagmorgen im Bereich der Kreuzung Schanzstraße / Villastraße einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 6.40 Uhr mit seinem Ford Kuga auf der auf 30 km/h beschränkten Schanzstraße stadteinwärts unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Villastraße überholte er zwei vor ihm vorschriftsmäßig fahrende Fahrzeuge mit ersten Ermittlungen zufolge, deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Dabei erfasster er mit seinem Wagen noch auf der linken Spur einen vor den beiden Autos fahrenden 34-Jährigen, der mit seinem Pedelec gerade im Begriff war, nach links in die Villastraße einzubiegen. Der Radler wurde durch die Wucht der Kollision auf die Motorhaube des Ford aufgeladen. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Ford-Fahrers ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als einem Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt knapp 8.000 Euro geschätzt. Der Ford wurde nachfolgend sichergestellt und samt dem Pedelec von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. In die Ermittlungen zum Unfallhergang wurde von der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Gutachter hinzugezogen. (cw)

Esslingen (ES): Nach Frontalkollision Abhang hinabgerutscht

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Schorndorfer Straße / L1150 ereignet. Kurz nach 14 Uhr befuhr ein 47 Jahre alter Mann mit seiner Mercedes B-Klasse die Schorndorfer Straße aus Richtung Oberhof kommend in Fahrtrichtung Esslingen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf einer Geraden kurz vor dem Ortseingang in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 82-jährigen Mannes zusammen. Durch die Kollision wurde der Golf von der Fahrbahn geschleudert und rutschte einige Meter einen Abhang hinunter, bevor er zwischen Bäumen zum Stehen kam. Der Mercedes verblieb auf der Fahrbahn. Beide Autofahrer zogen sich den ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An ihren Fahrzeugen war jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Der Mercedes wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Bergung des VW mit Hilfe eines Krans dauert aktuell noch an (Stand 16.30 Uhr). Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten zur Unfallstelle ausgerückt. Die Landesstraße musste während der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sm)

Albstadt (ZAK): Polizeibeamte angegriffen

Unter anderem einer Anzeige wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sieht ein 59-Jähriger entgegen, der am späten Mittwochabend während einer Routinekontrolle in der Truchtelfinger Quellenstraße zwei Polizeibeamte angegriffen haben soll. Der Mann war gegen kurz nach 23 Uhr mit seinem Renault auf der Quellenstraße unterwegs, als er von einer Streifenwagenbesatzung zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten wurde. Dabei weigerte sich der aggressiv und uneinsichtig auftretende Mann seinen Führerschein vorzuzeigen und sich auszuweisen, sodass letztendlich der Identitätsgewahrsam angeordnet werden musste. Dagegen leistete der Mann heftigen Widerstand und griff die Polizeibeamten mit Faustschlägen an. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurde einer der Polizeibeamten verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Auch der 59-Jährige wurde leicht verletzt, im Krankenhaus ambulant behandelt und nach der Feststellung seiner Identität wieder auf freien Fuß gesetzt. (cw)

