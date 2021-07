Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Riskant überholt; Verkehrsunfälle; Einsatz an Schule; Maskierter in Bankfiliale

Lichtenstein (RT): Gefährliches Überholmanöver (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Pfullingen sucht Zeugen zu einem offenbar gefährlichen Überholmanöver am Mittwochvormittag auf der L 387. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein Lasterfahrer gegen 9.20 Uhr die Landesstraße von Engstingen herkommend in Richtung Holzelfingen. In einer langgezogenen Linkskurve, im Bereich der Abzweigung nach Kohlstetten, wurde er eigenen Angaben zufolge trotz Gegenverkehrs von einem Klein-Lkw der Marke IVECO überholt, der dabei über die durchgezogene Linie sowie die Sperrfläche fuhr. Mehrere Fahrzeuge des Gegenverkehrs mussten offenbar bis zum Stillstand abbremsen, um eine drohende Frontalkollision zu verhindern. Beide Fahrer konnten im Bereich Pfullingen von der Polizei angehalten werden und machten unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt. Zeugen, die das Überholmanöver beobachtet haben oder möglicherweise dabei gefährdet wurden, werden daher gebeten, sich unter Telefon 07121/9918-0 zu melden. (mr)

Lichtenstein (RT): Unfall in Unterhausen

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste eine 54 Jahre alte Frau nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Unterhausen. Kurz vor 8.30 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem Skoda auf der Scheffelstraße in Richtung Moltkestraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung hielt der Mann zunächst an und bog dann ein. Dabei übersah er jedoch die 54-Jährige, die auf einem Tretroller die Moltkestraße entlangfuhr. Durch die folgende Kollision stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. (mr)

Gomadingen (RT): Bagger nach Reifenplatzer von Tieflager gefallen

Eine aufwändige Bergung hatte ein Verkehrsunfall zu Folge, der sich am Mittwochvormittag auf der K 6734 zwischen Gomadingen und Bernloch ereignet hat. Gegen 9.15 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit einem MAN-Lkw die Kreisstraße in Richtung Bernloch, als am Anhänger offenbar ein Reifen platzte. Hierauf begann der mit einem acht Tonnen schweren Bagger beladene Anhänger zu schlingern und geriet in den rechten Seitenstreifen. Der Fahrer versuchte noch, das Gespann durch Gegensteuern wieder unter Kontrolle zu bringen. Der Anhänger stürzte jedoch mitsamt dem Bagger um und blieb in der Fahrbahnmitte liegen. Verletzt wurde niemand. Allerdings wird der Sachschaden auf beträchtliche 70.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der bis zirka 13.30 Uhr andauernden Bergungsarbeiten musste die K 6734 voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. (mr)

Reichenbach/Fils (ES): Einsatz an Schule

Atemwegsbeschwerden von Schülern und Lehrern haben am Mittwochvormittag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte an einer Schule in der Schulstraße geführt. Kurz nach elf Uhr hatten plötzlich mehrere Schüler aus zwei Klassen und auch Lehrer über Reizungen der Atemwege geklagt. Die Schule wurde daraufhin geräumt, Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Die Feuerwehr, die mit 14 Fahrzeugen und 46 Feuerwehrleuten einschließlich einem Gefahrgut- und einem Messzug vor Ort war, führte sofort umfangreiche Messungen im Gebäude durch. Diese verliefen ohne Ergebnis, insbesondere ergaben sich keine Hinweise auf irgendwelche gesundheitsschädliche Substanzen. 17 Schüler wurden vor Ort vom Rettungsdienst, der mit 21 Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften im Einsatz war, untersucht und vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Alle konnten zwischenzeitlich wieder nach Hause entlassen werden. Was die Atemwegsreizungen ausgelöst haben könnte, ist Gegenstand der derzeit andauernden Ermittlungen des Polizeipostens Reichenbach. (cw)

Albstadt (ZAK): Maskierter in Bankfiliale (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung ermittelt das Kriminalkommissariat Balingen nach einem Vorfall, der sich am Mittwochvormittag in einer Bankfiliale in der Heinrich-Heine-Straße in Onstmettingen ereignet hat. Kurz vor elf Uhr betrat ein Unbekannter die Bank und begab sich an einen Kassenschalter. Dort sprach er gegenüber einem Angestellten unverständliche Worte und legte eine Plastiktüte auf den Schalter. Kurz darauf nahm er die Tüte wieder an sich und verließ die Bank. Anschließend rannte er in Richtung Ortsmitte davon. Der Gesuchte ist zirka 165 cm groß und von stämmiger, untersetzter Figur. Er war mit einer dunklen Hose sowie einer dunklen Daunenjacke mit aufgezogener Kapuze bekleidet. Das Gesicht hatte er zusätzlich verdeckt. Zeugenhinweise zu verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bankfiliale sowie zu dem Unbekannten werden unter der Telefonnummer 07433/264-0 erbeten. (mr)

