Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Wohnungseinbruch in Reutlingen: Polizei fahndet mit Phantombildern nach zwei Tatverdächtigen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 15.06.2021/16.59 Uhr

Reutlingen (RT): Nach zwei unbekannten Männern, die am Nachmittag des 14. Juni 2021 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Reutlinger Gartenstraße eingebrochen sind und unter anderem mehrere Uhren entwendet haben, fahndet die Kriminalpolizei zwischenzeitlich mit Phantombildern.

Wie bereits am 15.06.2021 berichtet, waren die Unbekannten nach dem Einbruch vom Eigentümer der Wohnung im Treppenhaus angetroffen worden, wonach sie mit ihrer Beute über die Zeughausstraße in die Metzgerstraße und anschließend in Richtung Marienkirche flüchteten.

Die Phantombilder der Verdächtigen sind auf der Fahndungsseite des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg unter

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/reutlingen-wohnungseinbruchsdiebstahl/

abrufbar. Die beiden Männer dürften zwischen 25 und 30 Jahre alt und 170 - 175 cm groß sein. Einer ist schlank, der andere etwas sportlicher, breitschultriger gebaut. Zur Tatzeit hatten sie kurze, dunkle Haare, zumindest der Breitschultrige trug einen leichten Kinnbart und sprach gebrochen deutsch.

Oft scheuen sich Zeugen, bei der Polizei anzurufen, weil sie niemanden zu Unrecht verdächtigen möchten. Dies braucht niemand zu befürchten: Die Polizei geht jedem Hinweis mit der gebotenen Sorgfalt nach.

Wer eine Person kennt, die Ähnlichkeit mit einem der Phantombilder hat, oder andere Hinweise auf die Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (ak)

Hinweis an die Redaktionen:

Die Phantombilder werden ergänzend per Email übersandt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell