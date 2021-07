Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.07.2021, gegen 11:25 Uhr kam es in der Talstraße, in Neustadt/Weinstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Die drei beteiligten PKW fuhren hintereinander auf der Talstraße, als die vorderen beiden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten mussten. Vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand fuhr der hinterste PKW auf das mittlere Fahrzeug auf, welches wiederum mit dem vordersten Fahrzeug kollidierte. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Der PKW des Unfallverursachers war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den anderen PKW entstand geringer Sachschaden. Der 81-jährige Unfallverursacher wurde kostenpflichtig verwarnt.

