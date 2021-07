Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: betrunkener PKW-Fahrer

Bad Dürkheim (ots)

Am 03.07.2021 gegen 00:29 Uhr wurde in Bad Dürkheim Ungstein, in der Altenbacher Straße durch Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein auffälliger Verkehrsteilnehmer überprüft. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei dem 53-jährige PKW-Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim ein Promillewert von 1,15 festgestellt. Dem Verantwortlichen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde vorläufig entzogen. Gegen den Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

