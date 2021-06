Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leergutdiebstahl in Verbrauchermarkt

Hückelhoven (ots)

Unbekannte drangen in den Leergutlagerraum eines Verbrauchermarkts am Landabsatz ein und entwendeten einen Müllsack mit geschreddertem Leergut. Die Tatzeit lag am frühen Mittwoch (9. Juni), zwischen 3 Uhr und 03.45 Uhr.

