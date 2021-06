Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtaschenraub

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters am Wasserturm wurde am Mittwoch, gegen 16.10 Uhr, eine 79-jährige Frau das Opfer eines Handtaschenraubes. Die Seniorin war gerade dabei, ihre getätigten Einkäufe in ihren PKW zu laden. Ihre Handtasche lag dabei im Kindersitz des Einkaufwagens und sie hielt sie zur Sicherheit fest. Ein bislang unbekannter Mann fuhr mit einem Fahrrad an der Frau vorbei, entriss ihr die Handtasche und flüchtete. Der Täter war zirka 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurze schwarze Haare, die auf dem Oberkopf buschig waren. Bekleidet war der Räuber mit dunkler Jeanshose und ebenfalls dunkler Oberbekleidung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

