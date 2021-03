Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Dieb stiehlt aus Transporter und flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagmorgen (26.03.2021) in der Kronprinzstraße offenbar aus einem Transportfahrzeug gestohlen und ist danach geflüchtet. Der Unbekannte näherte sich gegen 07.15 Uhr dem Transporter, öffnete die Türe und stahl ein Mobiltelefon im Wert von mehr als Tausend Euro, danach flüchtete er in Richtung Calwer Straße. Der Mann wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß mit schlanker Statur und südosteuropäischem Äußeren. Er hatte schwarze, nach hinten gekämmte und an der Seite rasierte Haare und trug eine schwarze Lederjacke, blaue Jeans sowie Sportschuhe der Marke Nike. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

