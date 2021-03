Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher bei mutmaßlichem Raub schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (28.03.2021) vier Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, einen Jugendlichen zu überfallen. Er und seine beiden Begleiter erlitten dabei Verletzungen. Der 17-Jährige befand sich gemeinsam mit seinen 17 und 21 Jahre alten Begleitern gegen 04.30 Uhr in der Königstraße. Auf Höhe der Theaterpassage soll es dabei zu einer Auseinandersetzung mit vier Männern gekommen sein. Dabei soll ein 21-Jähriger den 17-Jährigen mit einer Reizstoffpistole bedroht und ihn zur Herausgabe seiner Gegenstände aufgefordert haben. Als der Jugendliche zögerte, soll der Mann den 17-Jährigen mutmaßlich mit einer Pfefferkartusche besprüht haben. Darüber hinaus sollen die Tatverdächtigen die beiden anderen geschlagen haben. Durch die Schläge erlitt der 17-jährige Begleiter so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Tatverdächtigen flüchteten dann ohne Beute gemacht zu haben. Alarmierte Beamte nahmen sie jedoch nach kurzer Fahndung fest. Der 21 Jahre alte Tatverdächtige trug dabei eine Reizstoffpistole mit sich, welche die Beamten noch vor Ort beschlagnahmten. Die Hintergründe der Tat, insbesondere die vorausgegangene Auseinandersetzung, sind derzeit noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die Männer auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

