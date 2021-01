Polizei Hagen

POL-HA: Vier Hagener nach Sachbeschädigung gestellt

Hagen (ots)

Vier junge Männer im Alter von 19-23 Jahren beschädigten am Samstag (23.01.2021) die Außenspiegel zweier Fahrzeuge in der Werdestraße und der Straße Am Hauptbahnhof. Anwohner meldeten gegen 03:30 Uhr laute Geräusche von der Straße, als sie nachschauten, sahen sie vier Personen flüchten, die zuvor gegen die Außenspiegel eines Audis und eines BMWs getreten hatten. Bei einer anschließenden Fahndung konnten die Hagener dann angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Sie stritten die Tat ab. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (kh)

