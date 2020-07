Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Geparktes Auto beschädigt; Zeugen gesucht

Bammental (ots)

Bereits im Laufes des Mittwochs beschädigte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges einen weißen Opel Corsa, der in der Fabrikstraße, kurz vor der Einmündung Reilsheimer Straße geparkt war. Dem ersten Anschein nach könnte der Schaden von einem Fahrrad stammen, dessen Fahrer beim Vorbeifahren am Auto "hängen" blieb. Der Schaden wird auf über 1.000.- Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

