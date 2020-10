Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kleintransporter gestohlen

Grabow (ots)

In Prislich bei Grabow ist am Sonntagmorgen ein Kleintransporter gestohlen worden. Der Wert des gestohlenen weiß/ blauen VW T6 soll sich laut Angaben des Geschädigten auf über 70.000 Euro belaufen. Das Fahrzeug mit Ludwigsluster Kennzeichen wurde vor einem Wohnhaus entwendet. Die Polizei hat eine Fahndung nach dem gestohlenen Transporter eingeleitet und eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Hinweise zu diesem Vorfall oder zum Verbleib des Kleintransporters nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 0374/ 4110) entgegen.

