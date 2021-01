Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht in der Monschauer Straße - geklärt

Hagen (ots)

Am Freitag, 22.01.2021, kam es in der Monschauer Straße in Hagen/Emst zu einer Unfallflucht. Ein dort abgestellter Pkw wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Polizei zu verständigen. Am nächsten Tag sucht er selbstständig eine Polizeiwache auf und meldet den Verkehrsunfall vom Vortag.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Leitstelle

Telefon: 02331 986 2066

E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell