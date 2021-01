Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Licht und unter Drogeneinfluss mit Kleinkraftrad unterwegs

Hagen (ots)

Auf der Buscheystraße wurde ein 28-Jähriger am Freitag gegen 23:15 Uhr von der Polizei angehalten, da er ohne Licht fuhr. Der Hagener war mit seinem Kleinkraftrad von der Bachstraße aus kommend auf der Buscheystraße unterwegs. Bei der Kontrolle gab der Mann an, dass das Licht wenige Augenblicke zuvor noch funktioniert habe. Er machte einen zittrigen und nervösen Eindruck auf die Beamten und seine Pupillen reagierten nicht auf Lichteinfall. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte an, dass er Kokain und THC konsumiert hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde bis zur Wiedererlangung der Fahrtauglichkeit das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Er erhielt eine Anzeige. (ra)

