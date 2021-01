Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Ohne gültigen Führerschein Unfall gebaut (14.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unfall mit insgesamt rund 500 Euro Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Arminstraße. Ein 40-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr auf einen an einer Ampel stehenden Mercedes eines 39-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme händigte der Unfallverursacher den Polizeibeamten einen ausländischen Führerschein aus, der in Deutschland keine Gültigkeit mehr besitzt und längst hätte umgeschrieben werden müssen. Gegen den Fahrer ermittelt die Polizei jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell