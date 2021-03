Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vier Fahrzeuge nach Unfall beschädigt

Stuttgart-Birkach (ots)

Bei einem Unfall in der Welfenstraße ist am Sonntagabend (28.03.2021) ein hoher Sachschaden entstanden. Ein 47 Jahre alter Autofahrer, der in der Welfenstraße aus Plieningen kommend in Richtung Schönberg unterwegs war, kam gegen 22.20 Uhr von der Straße ab und beschädigte insgesamt vier am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 47-Jährige mutmaßlich unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Die Beamten nahmen den Fahrer mit zur Blutentnahme, seinen Führerschein musste er ebenfalls abgeben. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell