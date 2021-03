Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-Degerloch (ots)

In einem Mehrfamilienhaus am Traifelbergplatz ist am Samstag (27.03.2021) ein Brand in einem Kellerraum ausgebrochen. Der Brand wurde durch Hausbewohner gegen 16.05 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr meldete gegen 16.35 Uhr "Feuer aus". Ein 15-Jähriger wurde vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere acht Hausbewohner konnten sich selbständig ins Freie begeben und blieben offenbar unverletzt. Da durch den Brand vermutlich eine Gasleitung beschädigt wurde, mussten Gas- und Stromversorgung abgestellt werden. Das Gebäude kann daher momentan nicht mehr bewohnt werden. Die Hausbewohner aus insgesamt sechs Wohnungen wurden anderweitig untergebracht. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

