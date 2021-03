Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Polizeibeamte erbeuten hohe Geldsumme - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Falsche Polizeibeamte haben am Donnerstag (25.03.2021) eine 82-Jährige aus dem Bereich Möhringen um eine hohe Geldsumme betrogen. Gegen 11.00 Uhr rief zunächst eine Frau, die sich als Polizeibeamtin ausgab, bei der Seniorin an und erzählte von einem angeblich bei ihr bevorstehenden Einbruch. Die 82-Jährige, die diese Betrugsmasche bereits kannte, legte jedoch sofort auf. Die Täter ließen nicht locker und es meldete sich kurz darauf ein falscher Polizeibeamter, dem es schließlich gelang, die Seniorin von seiner Echtheit zu überzeugen, indem er ihr auftrug, die 110 zu wählen, ohne jedoch vorher aufzulegen. Er warnte die Seniorin vor einem angeblich korrupten Bankmitarbeiter und veranlasste sie zur Abhebung von mehreren Tausend Euro von ihrem Bankkonto. Das Geld sollte sie dann der Polizei zur Echtheitsüberprüfung übergeben und bis zur Abholung in einer Mülltonne deponieren. Während der Geldabholung wurde die Seniorin angerufen und so an ihrem Festnetztelefon gehalten. Nachbarn beobachteten in diesem Zusammenhang zwischen 12.30 und 13.00 Uhr einen Mann, der an den Mülleimer herantrat und vermutlich das deponierte Geld herausnahm. Er soll etwa 30 Jahre alt und normal groß sein sowie dunkle, mittellange Haare gehabt haben. Er trug eine graue Arbeitshose mit seitlichen Beintaschen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

