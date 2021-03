Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater 34-Jähriger versprüht Reizgas

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (25.03.2021) Einen 34 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zuvor zwei Sicherheitsmitarbeiter und einen Angestellten durch Reizgas leicht verletzt hatte. Einem 32-jährigen Angestellten eines Kaufhauses an der Tübinger Straße fiel der 34-jährige Mann gegen 10.00 Uhr auf, da er wirre Dinge redete und dabei offensichtlich einen Schraubendreher in der Hand hielt. Die daraufhin herbeigerufenen 22 und 39 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter brachten den Mann zusammen mit dem 32-jährigen Angestellten aus dem Kaufhaus, als der Tatverdächtige plötzlich mit Reizgas um sich sprühte und davonrannte. Der Mann flüchtete dann in die Sophienstraße, wo ihn die beiden Sicherheitsmitarbeiter einholen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhielten. Die Beamten nahmen den sich wehrenden 34-Jährigen, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, vorläufig fest und brachten ihn anschließend in eine Klinik. Sowohl die Mitarbeiter des Kaufhauses, als auch die eingesetzten Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten neben dem Reizgas auch ein Skalpell und beschlagnahmten beides.

