Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (25.03.2021) einen 52 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Kokain gehandelt zu haben. Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Beamte der Kriminalpolizei durchsuchten am Donnerstagmorgen die Wohnung des 52-Jährigen in Bad Cannstatt und beschlagnahmten Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss. Die Beamten nahmen den libanesischen Tatverdächtigen, gegen den bereits ein Haftbefehl bestand, fest. Eine zuständige Richterin erließ den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

