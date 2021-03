Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Mehrere Täter sind in der Nacht zum Donnerstag (25.03.2021) in einen Fitness-Club an der Hauptstätter Straße eingebrochen und haben eine unbekannte Anzahl an Hanteln gestohlen. Die Täter gelangten gegen 00.30 Uhr in das Sportstudio, stahlen mehrere Hanteln und transportierten sie offenbar mit einem Fahrzeug, das mutmaßlich in der Fangelsbachstraße geparkt war, ab. Einer der Täter soll schwarze Haare haben und trug zur Tatzeit eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung, eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas mit weißen Streifen an der Seite, eine dunkle Kapuzenjacke und schwarze Schuhe. Die Komplizen, darunter eine Frau, können nicht beschrieben werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

