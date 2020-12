Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße Risse im Asphalt- "Zwockelsbrücke" für Verkehr gesperrt

Am 12.12.2020 konnten im Asphalt am Widerlager der "Zwockelsbrücke" mehrere deutliche Risse festgestellt werden. Unter Einbindung der Feuerwehr Neustadt, der Deutschen Bahn sowie des Bauhofs der Stadt Neustadt wurde die Brücke aus Sicherheitsgründen für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Eine Überprüfung der "Zwockelsbrücke" am kommenden Montag muss nun zeigen, wie erheblich die Schäden sind und wann die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Eine entsprechende Umleitung wurde eingerichtet. Ein Passieren der Brücke für Fußgänger und Radfahrer ist weiterhin möglich. Der Zugverkehr ist von der Brückensperrung nicht betroffen.

