Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - Pkw überschlägt sich

Insassen bleiben unverletzt

Weisenheim am SandWeisenheim am Sand (ots)

Am 11.12.2020, gegen 15.50 Uhr befuhr der Pkw Audi mit insgesamt 4 Personen besetzt von Weisenheim am Sand kommend die L454 in Fahrtrichtung Maxdorf. Die 24-jährige Fahrerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis erschreckte sich kurz nach der dort befindlichen S-Kurve und verriss das Lenkrad. Auf feuchter Fahrbahn kam der Pkw ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß frontal gegen eine Schutzplanke, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach in einem leeren Regenrückhaltebecken, ca. 3 Meter unterhalb der Höhe der Fahrbahn, zum Stillstand. Die Fahrzeuginsassen (25-jähriger Beifahrer, 4-jähriger Junge und 2-jähriges Mädchen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis) verblieben glücklicherweise allesamt unverletzt und konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Das Fahrzeug musste mittels Kran geborgen werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden (Wert circa. 5000 Euro). Die Insassen wurden vorsorglich zur Untersuchung/Ausschluss von Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach den Untersuchungen konnten diese mit negativem Befund wieder entlassen werden.

