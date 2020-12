Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim am Sand) - erneut Reifen an Fahrzeug platt gestochen

Weisenheim am SandWeisenheim am Sand (ots)

In der Zeit von 10.12.2020, 16.00 Uhr bis 11.12.2020, 08:00 Uhr wurde erneut in Weisenheim am Sand in der Laumersheimer Straße ein Reifen eines Pkw VW Golf platt gestochen. Bereits im November wurden an diesem Pkw der Reifen platt gestochen und an weiteren Pkws war es auch der Fall. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322-963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

