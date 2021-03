Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Autos beschädigt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Robert-Koch-Straße ist am Donnerstagabend (25.03.2021) ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Eine 47 Jahre alte Frau war mit ihrem Jeep gegen 21.20 Uhr in der Robert-Koch-Straße Richtung Rohr unterwegs, als sie zu weit nach rechts kam und vier am Straßenrand geparkte Autos beschädigte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die 47-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss steht. Sie musste eine Blutprobe abgeben, die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 47-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

