POL-S: Stadtbahn contra Sattelzug

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn der Linie U16 und einem Mercedes Sattelzug ist am Donnerstagvormittag (25.03.2021) ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Der 36 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges fuhr gegen 09.30 Uhr die Pragstraße abwärts und bog nach rechts in die Neckartalstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt herrschte stockender Verkehr. Eine Stadtbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war, streifte im Kurvenbereich den Sattelzug im linken Heckbereich. Während der Unfallaufnahme kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen, verletzt wurde niemand.

