POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben versucht, am Mittwochabend (24.03.2021) in ein Einfamilienhaus am Schädleweg einzubrechen und sind dabei offenbar gestört worden. Die Täter hebelten mutmaßlich zwischen 18.45 Uhr und 19.35 Uhr eine Terrassentür auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Die heimkehrenden Bewohner bemerkten Taschenlampenlicht und alarmierten die Polizei, woraufhin die offenbar aufgeschreckten Täter flüchteten. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Einer der Tatverdächtigen, welcher eine OP-Maske trug, wird von den Zeugen als südländisch, klein und schmächtig beschrieben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

