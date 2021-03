Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (23.03.2021) zwei Männer im Alter von 24 und 29 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, aus einer Wohnung heraus mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten gegen 17.30 Uhr im Bereich der Bäckergasse einen 22 Jahre alten Mann, der rund elf Gramm Amphetamin bei sich trug. Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige das Amphetamin offenbar zuvor in einer Wohnung in Bad Cannstatt gekauft hatte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung trafen die Beamten auf die mutmaßlichen 24 und 29 Jahre alten Rauschgifthändler. In der Wohnung hatten sie offenbar rund 90 Gramm Amphetamin und 290 Gramm Marihuana versteckt. Zudem befanden sich in der Wohnung griffbereit eine geladene Schreckschusspistole und ein Baseballschläger. Der 24-jährige deutsche Tatverdächtige wurde im Laufe des Mittwochs (24.03.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der 29-jährige deutsche Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell