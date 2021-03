Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Frau mit Messer verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (23.03.2021) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seine Ehefrau im Gewann Steinröhre mit einem Messer verletzt zu haben. Offenbar kam es gegen 17.50 Uhr zwischen den Eheleuten zu Streitigkeiten. In der Folge verletzte der 36-Jährige seine 38-jährige Frau mit einem Messer. Rettungskräfte versorgten die schwer verletzte Frau und brachten sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest. Der afghanische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (24.03.2021) auf Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

