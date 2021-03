Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Verschreibungspflichtige Medikamente weiterverkauft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (22.03.2021) einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrfach Medikamente am Rupert-Mayer-Platz verkauft zu haben. Nachdem Zeugen den Mann dabei beobachtet hatten, wie er mehrfach Medikamente an andere verkaufte, kontrollierten ihn alarmierte Polizeibeamte gegen 11.30 Uhr. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Vielzahl an verschreibungspflichtigen Medikamenten und Bargeld. Der 39-jährige deutsche Staatsbürger wurde im Laufe des Dienstags (23.03.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erlassen, jedoch außer Vollzug gesetzt hat. Gleichzeitig wurde ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt, im Rahmen dessen der 39-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten ohne Bewährung verurteilt wurde.

