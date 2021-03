Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Onlinebetrug

Stuttgart-Stammheim (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Freitagvormittag (19.03.2021) einen 80-Jährigen per Computerbetrug um mehrere Tausend Euro betrogen. Der Unbekannte rief den Senior gegen 11.15 Uhr mit ihm unbekannter Nummer an und gab sich, vorwiegend Englisch sprechend, als Mitarbeiter eines großen Softwareunternehmens aus. Er verlangte im Laufe des Gesprächs ein Passwort für das Bankkonto des Betrogenen. Der verunsicherte 80-Jährige gab ihm das Passwort, woraufhin der Unbekannte zügig das Gespräch beendete. Der Senior wurde misstrauisch. Es stellte sich heraus, dass der Anrufer kein Mitarbeiter des vorgegebenen Unternehmens war, und nach Erlangen des Passwortes zwei Überweisungen in Höhe von jeweils mehreren Tausend Euro auf ein unbekanntes Konto getätigt hatte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell