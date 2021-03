Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (22.03.2021) eine 33 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, unter anderem hochwertige Kleidungsstücke in einem Kaufhaus an der Marktstraße gestohlen zu haben. Die Tatverdächtige betrat gegen 19.00 Uhr das Kaufhaus und machte sich an teuren Kleidungsstücken, Accessoires und Sportgeräte zu schaffen. Sie entfernte Preisschilder und Sicherungen und verstaute das Diebesgut in einem ebenfalls dort gestohlenen Reisekoffer. Als sie das Warenhaus mit der unbezahlten Ware im Wert von über 5.000 Euro verließ, sprach eine Mitarbeiterin die 33-Jährige an und übergab sie den alarmierten Polizeibeamten. Die deutsche, bereits einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige wird im Laufe des Dienstags (23.03.2021) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell