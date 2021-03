Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Auto durchbricht Hauswand

Eine verletzte Person und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 85.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend gegen 17 Uhr in der Thomas-Nast-Straße. Ein 88 - jähriger Autofahrer war beim Losfahren von der Bremse gerutscht und auf dem Gaspedal gelandet, hierdurch beschleunigte der Automatikwagen und krachte in die Hauswand einer Erdgeschosswohnung. Am Fahrzeug lösten die Airbags aus und die 85 - jährige Beifahrerin klagte über Schmerzen im Arm. Der Aufprall führte zu einem Loch in der Hauswand und Möbel wurden verschoben. Das THW wurde hinzugezogen um die Wand abzustützen. Das Fahrzeug war wirtschaftlicher Totalschaden. Der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen. Ein Rettungswagen war ebenfalls im Einsatz und versorgte die Seniorin.

