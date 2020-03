Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(LW) Im Zeitraum vom 28.02.2020 bis zum 13.03.2020 brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hegelstraße ein. Aus einem Kleiderschrank entwendeten die Täter eine Geldkassette mit Bargeld und Schmuck in einem 5-stelligen Betrag. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen in oder am Haus beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell