Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Zweifamilienhaus gesucht

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 16.Januar, meldete eine 44-Jähjge der Polizei einen Einbruch in ihre Wohnung, die sich in einem Zweifamilienhaus in der Buntebachstraße befindet. Unbekannte hebelten nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 18:45 Uhr eine Balkontür auf und durchwühlten die Räume nach Wertgegenständen. Es stellte sich heraus, dass die Täter auch in die Wohnung des 63-jährigen Vermieters eindrangen. An der Terrassentür konnten Hebelmarken festgestellt werden. Angaben zum Diebesgut konnten in beiden Fällen noch nicht getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise durch Zeugen. Diese werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell