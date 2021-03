Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (20.03.2021) einen 29-Jährigen festgenommen, dem vorgeworfen wird, in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Parfum im Wert von rund 200 Euro gestohlen zu haben. Eine 23 Jahre alte Angestellte beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 14.10 Uhr drei Parfums im Wert von rund 200 Euro in seinen Rucksack steckte und das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Detektiv hielt den 29-Jährigen daraufhin fest und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der algerische Tatverdächtige wurde am Sonntag (21.03.2021) einem zuständigen Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

