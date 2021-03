Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe auf Baustellen unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/ -Untertürkheim (ots)

Bislang Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (19.03. bis 22.03.2021) Werkzeuge und Baumaschinen von Baustellen gestohlen.

An der Greutterwaldstraße verschafften sich die Täter über eine Türe Zugang zu einem Kellergeschoss eines Neubaus und stahlen eine Baumaschine im Wert von über Zehntausend Euro. In Untertürkheim machten sich Unbekannte an zwei Bauwagen einer Baustelle am Karl-Benz-Platz zu schaffen. Sie stahlen Werkzeuge und Kaffee. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 oder bei dem Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell