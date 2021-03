Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte sind am Montag (22.03.2021) in eine Wohnung an der Distlerstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr offenbar über die Terrassentüre Zugang zu der Erdgeschosswohnung. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, öffneten Schubladen und Schränke. Ob und was die Täter erbeutet haben, muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

