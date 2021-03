Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag (21.03.2021) an der Kreuzung Schwieberdinger Straße / Marconistraße ereignet hat. Gegen 12.15 Uhr war ein 45 Jahre alter Audi-Fahrer die Schwieberdinger Straße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung Marconistraße kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 36-Jährigen. Dieser fuhr von der Zahn-Nopper-Straße aus in die Kreuzung ein. Sowohl der 36-Jährige als auch zwei Kinder im Alter von fünf und drei Jahren, welche im Audi des 45-Jährigen mitfuhren, erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort und brachte sie zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die Beteiligten machen zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell