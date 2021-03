Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch

Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise

Wesel (ots)

Am Dienstag gegen 01.20 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Brückstraße.

Zwei Zeugen beobachteten von ihrer Wohnung aus zunächst einen Unbekannten, der die Brückstraße herauf und herunter lief und auffällig den Kiosk beobachtete. Dann warf der unbekannte Täter mit einem Stein die Scheibe des Kiosk ein.

Anschließend betrat der Täter mit einer Sporttasche das Geschäft und flüchtete hiernach zu Fuß in Richtung der Straße Viehtor.

Die herbeigerufene Polizei stellte fest, dass der Unbekannte mehrere Zigarettenschachteln entwendet hatte. Auf seiner Flucht hatte er drei dieser Schachteln verloren und dabei eine Flasche zerbrochen, die er zuvor in der Hand gehalten hatte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos.

Beschreibung des Einbrechers:

20 - 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit einer roten Jacke, einer dunklen Hose und einer Umhängesporttasche.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell