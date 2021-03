Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Brand in einem Discounter

Dinslaken (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Freitag gegen 15.30 Uhr an einem Discountermarkt an der Hedwigstraße zu einem Brand des Papiermülls der Pressmaschine.

Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Personen verletzten sich nicht. Es entstand auch kein Gebäudeschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

