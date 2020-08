Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (11.08.2020) am Sonntagweg eine 39 Jahre alte Frau belästigt und ist anschließend geflüchtet. Die 39-Jährige verließ gegen 22.45 Uhr für kurze Zeit ihre Wohnung am Sonntagweg. Als sie zum Haus zurückkehrte, bemerkte sie den Unbekannten, der durch die Fenster in ihre im Hochparterre gelegene Wohnung schaute. Zeitgleich stellte sie fest, dass der Mann sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt hatte und offenbar onanierte. Sie schrie den Täter an, der daraufhin das Grundstück in Richtung Straße verließ. Er flüchtete in den Kipperweg und fuhr von dort mit einem kleinen schwarzen Fahrzeug davon. Der Unbekannte soll zirka 35 bis 40 Jahre alt und etwa 195 Zentimeter groß sein. Er hatte einen auffällig dicken Bauch, blonde Haare, Geheimratsecken und einen blonden Dreitagebart. Der Mann trug ein weißes, kurzärmeliges Hemd, eine schwarze Stoffhose und schwarze Schuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

