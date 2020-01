Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200119 - 0057 Frankfurt-Rödelheim: Einbrecher auf der Flucht festgenommen

Frankfurt (ots)

(ne)Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizei einen Einbrecher auf seiner Flucht festzunehmen, der am Freitagnachmittag in einen Jugendclub eingebrochen war.

Der 37-jährige Täter hatte versucht über ein Fenster in das Gebäude einzusteigen. Hier wurde er von einem Mitarbeiter überrascht. Der Einbrecher flüchtete und stieg kurz darauf in eine U-Bahn. Zivilbeamte waren dem Mann dicht auf den Fersen, jedoch fuhr die Bahn ab, bevor die die Beamten den 37-Jährigen festnehmen konnten. Doch an der Haltestelle Alte Oper klickten am Ende schließlich die Handschellen. Der 37-Jährige hat keinen festen Wohnsitz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell