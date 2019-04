Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Einbruchstaten im Gewerbegebiet Heidmühle - Unbekannte schnitten vorher Zaunelement auf und entwendeten Alkoholika - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

schortens-heidmühle. Im März hatten es bislang unbekannte Täter offenbar gleich zweimal darauf abgesehen, in den Bereich des Außenlagers eines Sonderpostenmarktes Im Gewerbegebiet zu gelangen. In der Nacht auf den 03. März wurde festgestellt, dass das dortige Zaunelement auf eine Höhe von ca. 180 cm und eine Breite von ca. 100 cm auf drei Seiten in der Form aufgeschnitten wurde, dass das Element als Tür fungieren sollte. Ersten Erkenntnissen nach konnte mögliches Diebesgut nicht benannt werden.

Aktuell wurde der Polizei Schortens mitgeteilt, dass Unbekannte in der Nacht zum 29. März durch dieses freigeschnittene Zaunelement mehrere Flaschen Alkoholika gesteckt und entwendet hätten.

Die Polizei geht davon aus, dass das Diebesgut in einer über Tag durchgeführten Vorbereitungshandlung zwischen Paletten versteckt wurde. Das angegangene und bereits beschädigte Zaunelement war seitens des Marktes mit einem davorgestellten Bauzaunelement, das eingehängt und mit einem Schloss an einen Metallpfosten gekettet war, gesichert. Die Täter entfernten das Schloss und gelangten so an das beschädigte Element und in das Außenlager.

Wieviel Flaschen gestohlen wurden, steht derzeit nicht fest; u.a. wurden zwei entwendete Flaschen Whisky von den Tätern auf der Böschung an den angrenzenden Bahnschienen liegengelassen.

Zur weiteren Aufklärung der Taten bittet die Polizei um Sensibilisierung und um mögliche Zeugenhinweise. Personen, die in dem Gewerbegebiet in der Vergangenheit Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/91879-0 in Verbindung zu setzen.

