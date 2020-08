Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Ladendiebstahl in Haft

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (10.08.2020) nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl an der Hauptstätter Straße zwei 42 und 58 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen hielten sich gegen 11.30 Uhr in dem Supermarkt auf und verstauten offenbar gemeinsam Lebensmittel im Gesamtwert von rund 80 Euro in ihren Rucksäcken. Anschließend gingen sie an der Kasse vorbei, ohne die Waren zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin sprach die Männer im Außenbereich an und alarmierte die Polizei. Bei dem 58-Jährigen fanden die Beamten kleine Mengen Marihuana und beschlagnahmten sie. Anschließend setzten sie den mutmaßlichen Dieb wieder auf freien Fuß. Sein Komplize, der das Diebesgut dabei hatte, führte während der Tat ein griffbereites Messer mit und verstieß zudem offenbar gegen Bewährungsauflagen. Der 42-jährige deutsche Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde am Dienstag (11.08.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

