Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Parfümdieb wirft Diebesgut nach Mitarbeitern

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (10.08.2020) einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, sich nach einem Diebstahl gewehrt zu haben, indem er Gegenstände nach den Mitarbeitern geworfen hat. Der 47-Jährige betrat gegen 13.50 Uhr einen Drogeriemarkt an der Königstraße, nahm drei Flakons im Gesamtwert von etwa 200 Euro aus der Auslage und steckte sie in seine Tasche. Nachdem er das Geschäft verlassen hatte, sprach ihn ein Mitarbeiter an und führte ihn zurück in ein Büro. Währenddessen wehrte sich der Mann. Im Büro soll der Tatverdächtige Gegenstände, unter anderem auch die zuvor gestohlenen Parfümflakons, nach den Mitarbeitern geworfen haben und versucht haben, sie zu schlagen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann fest. Der 47 Jahre alte algerische Staatsbürger wird im Laufe des Dienstags (11.08.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell