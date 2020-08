Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (10.08.2020) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, eine hochwertige Uhr aus einem Laden an der Königstraße zu stehlen. Der Tatverdächtige betrat gegen 15.15 Uhr das Geschäft und machte sich an der Warenauslage an einer gesicherten Uhr zu schaffen. Er entfernte die Sicherungen, steckte die Uhr in seine Hosentasche und verließ den Laden ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach ihn anschließend an und alarmierte die Polizei, die ihn daraufhin festnahm. Der wohnsitzlose 35 Jahre alte slowakische Staatsbürger wurde im Laufe des Dienstags (11.08.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

